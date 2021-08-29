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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تتعامل مع طفلك فى حالة إصابة بالمتحور دلتا؟

متحزر دلتا
متحزر دلتا

أكد دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، أن  الاصابة بكورونا إلى جانب وجود أمراض مزمنة يجعل حالة المريض تتفاقم ويؤدى به لدخول المستشفى أو العناية المركزية.

وأضاف  أشرف عقبة، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الاصابة بكورونا عادة لا تكون شديدة، وهو الوضع الموقع عند اصابة الأطفال.

وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إلى أنه لابد من ملاحظة الأطفال ومتابعتهم لأنه من الممكن أن يكونوا مصدر للعدوى، منوهاً إلى أن الطفل المصاب بكورونا لابد أن تتعامل معه بحرص وتعزلة حتى لا يحدث أصحابه لهم بالكامل وخاصة الكبار الذين يعانون من إصابات مزمن العائلة .

وتابع  رئيس أقسام الباطنة ،أن أعراض متحور دلتا منها أيضاً سيلان الأنف والصداع وارتفاع فى درجات الحرارة، مع احتقان الزور، وبدأ هذا التحور يجد فرصة لنفسه الدخول إلى الخلايا مما يزيد من معدل الانتشار بدرجة 60% عن السلالة القديمة، مؤكدة أن دلتا بلس يمكن أن تصيب الاطفال.

وقال دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن الآثار الجانبية للقاحات بسيطة جداً، وفوائده أعظم بكثير من مخاوفه.

وأشار إلى أن  الحصول على اللقاح أصبح واجبا وطنيا، لحماية نفسك وأسرتك ومجتمعك وبلدك، لافتاً إلى أن الدولة وفرت اللقاحات بشكل كبير جداً، لافتاً إلى أن هناك بعض الناس على الرغم من تلقي اللقاح ولكن تتعرض للإصابة، مركداً أن إصابتهم بسيطة ولا يحتاج دخول المستشفيات أو الرعاية المركزية.

كورونا أشرف عقبة إصابة الأطفال دلتا بلس الاطفال احتقان الزور

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