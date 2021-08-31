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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يكرس حياته لصنع الكراسي المتحركة للحيوانات المعاقة

كلب معاق
كلب معاق

نشرت "صحيفة الشعب اليومية أونلاين" أن شابا صينيا يكرس وقته في صنع كراسي متحركة للحيوانات الأليفة المعاقة، في بادرة تنم عن إحساس قوي وعاطفة جميلة.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فقد تعرض كلب العمة لحادث ما أدى إلى خلق صعوبة في الوقوف منتصبا على رجليه الخلفيتين، وتراجعت صحته يوماً بعد يوم، ما دفع العائلة إلى البحث عن حل لمساعدته.
 

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وطريق البحث قاد العائلة الى شاب شمال شرقي الصين صنع كرسياً متحركاً مثل عربة أطفال للكلب وعلق رجليه الخلفيتين على حبل؛ حيث تعمل العجلتان الخلفيتان للعربة كرجلين للكلب، الأمر الذي يسمح له بالركض ذهابًا وإيابًا بعد تكيفه مع الكرسي المتحرك.

وفي هذا الإطار، حاول الشاب الذي يدعى قاو شياو دونغ أن يصنع أنواعًا مختلفة من الكراسي المتحركة للحيوانات منذ عام 2003، واليوم، يمكن لمتجره على "تاوباو" بيع أكثر من عشرة من الكراسي المتحركة للحيوانات الأليفة يوميًا، وقد تم بيع ما يقرب من 100000 وحدة؛ 90٪ للكلاب و9 ٪ للقطط والباقي للأرانب والأغنام والحيوانات الأخرى.

وفي تعليق على الأمر، قال قاو شياو دونغ إن كل هذه السنوات من المثابرة كانت بسبب حبه وتعاطفه مع الحيوانات المعاقة، معرباً عن أمله في أن يتمكن من استخدام خبرته لمساعدة المزيد من الحيوانات الصغيرة والسماح لها بالعيش بكرامة.

شابا صنع كراسي للحيوانات الأليفة المعاقة

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