بعد تقليص الوقت المسموح بها.. 5 تأثيرات لألعاب الفيديو على طفلك

بعد توجيه الصين أوامرها لشركات ألعاب الفيديو جيم عبر الإنترنت بتقليص الوقت المسموح به للعب إلى ساعة واحدة فقط أيام العطلات إليك 6 تأثيرات سلبية على الأطفال الذين يلعبون ألعاب الفيديو وفقا للدكتور دنكلي أستاذ طب الأطفال الآثار السلبية الست لممارسة ألعاب الفيديو وفقا لموقع washingtonparent

1-المبالغة في تحفيز الجهاز الحسي

عندما يلعب الطفل ألعاب الفيديو ، يتم إرسال رسائل التحفيز المفرط إلى الجهاز العصبي بسبب رؤية الشاشة للألوان الزاهية والحركات السريعة. يعندما لا يلعب الطفل ألعاب الفيديو ، يعاني الدماغ من الحرمان الحسي ، مما قد يؤدي إلى التهيج. يمكن أن يتسبب ذلك في إصابة الأطفال بالنوبات و التشنجات اللاإرادية والصداع النصفي.

2-الادمان نفسيا

تفرز دماغ الطفل مادة الدوبامين الكيميائية عندما يلعب الطفل ألعاب الفيديو فكلما أحب الطفل لعبة ما ، زاد إفراز الدوبامين ، مما يجعل الطفل يرغب في مواصلة اللعب. وجدت دراسة أجريت في جامعة ولاية أيوا أن واحدًا من كل عشرة لاعبين تمت دراستهم ، فإن أدمغتهم تضيء بنفس طريقة الشخص المدمن على المخدرات.

3-اضطرابات النوم

ينبعث الضوء الأزرق الاصطناعي من الشاشات الإلكترونية لألعاب الفيديو يتسبب هذا النوع من الضوء في قيام الدماغ بقمع هرمون الميلاتونين الذي يحتاجه جسمك للنوم.

وجدت دراسة أجريت في جامعة هارفارد أن التعرض للضوء الأزرق يكبح الميلاتونين ضعف طول الضوء الأخضر الذي يغير إيقاعات الساعة البيولوجية بمقدار الضعف (3 ساعات مقابل 1.5 ساعة). وجدت الأبحاث التي أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن اللاعبين الذين لعبوا لمدة 7 ساعات أو أكثر يعانون من قلة النوم ونوم أقل من غير اللاعبين.

توصي المعاهد الوطنية للصحة الأطفال في سن المدرسة والمراهقين بالنوم لمدة 9-10 ساعات في الليلة. تؤدي اضطرابات النوم أو قلة النوم الكافي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري. إن الحصول على القدر المناسب من النوم يعزز النمو والتطور المناسبين ، ويحسن التفاعلات الاجتماعية ويزيد من المناعة ضد الأمراض.

4-إحساس ضعيف بالوقت

وجدت أن اللاعبين يجدون صعوبة في قياس مقدار الوقت الذي يقضونه في اللعب ، وغالبًا ما يطلبون تدخلًا خارجيًا من قبل شخص ما للتوقف عن اللعب. يؤدي ضعف الإحساس بإدراك الوقت أيضًا إلى حدوث مشكلات في إدارة الوقت ، مما قد يؤدي إلى تأخر الطفل.

5-خلل المزاج

يتسبب الافراط فى الجلوس أما ألعاب يمكن أن يؤدي قلة النوم مع الجهاز الحسي المفرط إلى التهيج وتقلب المزاج والعدوانية.وقد شاهده العديد من الأطباء النفسيين أنه بعد التوقف عن اللعب بواسطة الألعاب الألكترونية تحسنت سلوكيات الكثير من الأطفال بشكل ملحوظ.