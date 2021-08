قبل إصدارها رسميا.. تفاصيل مثيرة تكشفها تسريبات ألعاب PlayStation Plus

ينتظر محبو ألعاب الفيديو الألعاب الآتية لخدمة PlayStation Plus والتي سيتم الإعلان عنها رسميا في شهر سبتمبر المقبل، و التي تحتوى على عدد من الألعاب المثيرة لمستخدمي أجهزة بلاي ستيشن PS4 و PS5 .

وعلى الرغم من أنه يفصلنا عن إطلاق ألعاب خدمة PlayStation Plus أيام أو ربما أسابيع قليلة إلا أنه قد كشفت عدد من التقارير التقنية أن ألعاب خدمة PlayStation Plus قد تم تسريبها قبل الإعلان الرسمي من سوني الذي سينعقد في شهر سبتمبر.



وبحسب موقع فسيتم إصدار لعبة Overcooked: All You Can Eat لمستخدمي أجهزة بلاي ستيشن 5 ، أما بالنسبة لمستخدمي بلاي ستيشن 4 فسيحصلون على لعبة Hitman 2 بالإضافة إلى لعبة Predator: Hunting Grounds .



وسيتم إصدار ألعاب خدمة PlayStation Plus مرة واحدة في شهر سبتمبر وتشير أغلب التسريبات إلى أن الإعلان الرسمي سيكون تحديدا في 7 سبتمبر لكل من ألعاب PS4 و PS5 ، حيث سيصدر وصفا تفصيليا لكل لعبة وفيديو كامل لها.



وسيحصل مستخدمو PlayStation Plus على عدد من الألعاب المجانية لأجهزة PS4 و PS5 كمكافأة لاشتراكهم في الخدمة ومن المتوقع أن تكون لعبتان مجانيتان لمستخدمي بلاي ستيشن.



وكانت قد أطلقت شركة سوني منذ أيام، إصدار جديد من أجهزة بلايستيشن 5 (PS5)، بتصميم أخف من الطرازات الأولية، وينطلق هذا الإصدار إلى سوق أستراليا يتميز بوزن أخف بحوالى 300 جرام من النسخة الأصلية، يأتي بقبضة في الجزء العلوي من القاعدة.