سوني تعتزم إنتاج 14.8 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 خلال 2021

أعلن المدير المالي لشركة "سوني"، هيروكي توتوكي، أنَّ الشركة تمكنت من توفير ما يكفي من رقائق أشباه الموصلات لتحقيق هدفها بإنتاج 14.8 مليون جهاز "بلاي ستيشن 5" هذا العام المالي.



ولفت موقع CNET الأمريكي، اليوم الخميس، إلى أنه كان من المستحيل شراء أجهزة "بلاي ستيشن 5" من سوني منذ إطلاقه العام الماضي؛ وهو ما يرجع جزئياً إلى النقص في رقائق أشباه الموصلات عالمياً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن وفقاً للمدير المالي لشركة "سوني"، فقد حصلت الشركة الآن على عدد كافٍ من الرقائق لتلبية هدف الإنتاج لهذا العام.



وكانت شركة "سوني" قد كشفت في الأسبوع الماضي أنها باعت 10 ملايين جهاز "بلاي ستيشن 5" منذ إطلاق وحدة التحكم قبل تسعة أشهر.



وبحسب موقع CNET، أكدت شركة "سوني"، في تقرير، أنَّ سعر الجهاز -399 دولاراً للنسخة الرقمية و 499 دولارًا للنسخة العادية- كان يؤثر على صافي أرباحها؛ لأن الشركة كانت تبيع وحدة التحكم بالخسارة في العام الماضي، لكنها ستبدأ في جني الأرباح منها برفع السعر إلى 499 دولارًا في العام المقبل.

