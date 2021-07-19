عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات مذهلة لهاتف سوني القادم Sony Xperia 1 III

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات مذهلة لهاتف سوني القادم Sony Xperia 1 I

تعمل شركة سوني Sony اليابانية على إطلاق هاتف ذكي جديد تحت اسم  Sony Xperia 1 III، والتى سيأتي بالعديد من الميزات الفريدة، والإمكانات العالية، حيث ستاتي الشاشة من نوع OLED بدقة عرض فائقة الجودة  4K، وإعدادات كاميرا مذهلة. 

 

ووفقاً لموقع The Verge يأتي هاتف سوني الذكي  Sony Xperia 1 III، بشاشة من نوع OLED، بجودة عرض 4K، بدقة 1644X3840 بكسل، وبنسبة عرض إلى إرتفاع 9:20، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، مغطاة بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، مع هيكل طويل فائق النحافة، بالإضافة إلى قارئ بصمة الأصابع مدمج فى زر الطاقة. 

 

سوني تكشف عن هاتف Xperia Ace 2 المنافس لـ iPhone 12 mini

شاهد .. أول صور مسربة بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى

وسيتم تشغيل هاتف Sony Xperia 1 III من سونى بمعالج Snapdragon 888، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، قابلة للتوسعه من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11. 

 

وسيحتوي هاتف سونى الذكي  Sony Xperia 1 III على كاميرا ثلاثية خلفية، كاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 12 ميجابكسل، والتي تحتوي على بعدين بؤريين، وتستخدم مستشعرًا ضبط تلقائي للصورة، لتحقيق سرعات ضبط فائقة، بالإضافة إلى تقنية AF المزدوجة للكشف والتتبع.

 

وسيحزم هاتف سونى Sony Xperia 1 III، بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G، كما يحتوي على مكبرات صوتية أمامية مزدوجة.

السعر المحتمل لهاتف   Sony Xperia 1 III 


وسيتوفر هاتف  Sony Xperia 1 III من سوني بسعر 1300 دولار ( أي ما يعادل 20 ألف و 400 جنية مصري.

شركة سوني هاتف Sony Xperia 1 III مواصفات هاتف Sony Xperia 1 III سعر هاتفSony Xperia 1 III هواتف سوني افضل هواتف سوني

ترشيحاتنا

سحب 3850 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصر للطيران تسير اليوم 73 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تكبيرات العيد .. هل وردت صيغة معينة عن رسول الله فيها؟

صلاة عيد الأضحى 2021 .. المواعيد والأماكن والممنوعات

ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني للنقل بالمدارس الفنية

بث مباشر لخطبة عرفات من مسجد نمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

حالتها خطرة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة خروجها من العناية المركزة

محافظ القاهرة : إلغاء إجازات الأطباء وطوارئ بالمستشفيات خلال العيد

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ