إسعاد يونس تمدح الطفل سليم على طريقة الفنانين الكبار ..شاهد ردة فعله

قالت الفنانة إسعاد يونس ، عن الطفل سليم مصطفى ، إنه مع تعدد الأعمال الفنية ، تظهر نجوم شامخين وكبار ، تحب أنك تتعرف عليها ، وتتأثر بشغلهم .

وأضافت الفنانة إسعاد يونس ، خلال تقديمها برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " : أنا لسه مش عارفة سليم يعرفني وإلا لا ، في وسط كل المعجبين اللي عنده دول .. وسألته : "انت عارفني " .

وتابعت لـ " سليم " : انت عمرك شوفت حاجة أسمها " بكيزة وزغلول " ، وأجابها " لا " .

وأكملت : أنت تعرف اللي في برنامج " صاحبة السعادة " ، أنا هي ، يعني أنت عارفني .

وواصلت : أنت تعرف أنك أنت الضيف بتاع صاحبة السعادة ، وقاعد في الكرسي اللي بيقعد عليه أعظم ناس في الدنيا .