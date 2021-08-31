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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن قرب انضمام مصطفى محمد للدوري الفرنسي.. تفاصيل

صدى البلد

أعرب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سعادته بقرب انضمام مصطفى محمد نجم الزمالك للدوري الفرنسي. 

 وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"خطوة ممتازة لو تمت علي خير انتقال مصطفى محمد للدورى الفرنسي واللعب لنادي بوردو كل التمنيات بالتوفيق

أكد تقرير صحفي، أن المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، سيخضع للكشف الطبي، في نادي بوردو الفرنسي، تمهيدا للتعاقد معه، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع  “ 20minutes” الفرنسي، أن مصطفى محمد سيخضع للفحص الطبي، اليوم، الثلاثاء، تمهيدا، لإتمام الصفقة.

وأشار الموقع التركي، إلى أن النيجيري صامويل كالو لاعب بوردو الفرنسي، قد ينتقل إلى جالاتا سراي، ضمن صفقة مصطفى محمد.

يذكر أن مصطفى محمد كان على أعتاب الانتقال للدوري الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير حيث كان يرغب نادي سانت إيتيان في ضمه لكن تعثرت الصفقة وانتقل اللاعب لجالاطة سراي التركي على سبيل الإعارة على أن يحق للنادي الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي إذا فعل بند حق الشراء قبل نهاية العام الجاري.

 

كانت صحيفة "فوتو ماك" التركية، أكدت أن، مستقبل المهاجم المصرى مصطفى محمد أصبح فى خطر مع جالاتا سراى، نظرا لتراجع مستوى اللاعب فى الفترة الأخيرة، وعدم نجاحه فى هز شباك المنافسين، بجانب انخفاض معدلات اللياقة البدنية.

وقال فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، في تصريحات صحفية، مؤخرا، أن تفعيل بند شراء مصطفى محمد، سيعتمد على مستواه خلال الفترة المقبلة .

أرقام مصطفى محمد مع جالاتا سراي
وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي، في 25 مباراة، في مختلف المسابقات، منذ انضمامه إلى النادي التركي، سجل خلالهما 9 أهداف، وصنع هدف وحيد.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد، 6.5 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

مصطفي محمد الزمالك احمد شوبير نجم الأهلي جالاتا سراى التركى

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