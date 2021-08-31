ولي عهد البحرين يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الهند

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن العلاقات البحرينية الهندية تطورت على المستويات كافة، والتي عززتها علاقات الصداقة التاريخية في إطار ما يجمع البلدين من اتفاقيات مشتركة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم /الثلاثاء/، أن ذلك جاء خلال لقاء ولي عهد البحرين بوزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي السيد ف. موراليدهاران، وذلك بمناسبة زيارته إلى البحرين، حيث أكدا أهمية مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات البينية بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الواعدة ويحقق النماء والازدهار، منوهًا بالتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بجهود التصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19).



كما تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، منوهًا بالدور الذي تقوم به جمهورية الهند إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي حرص بلاده على تطوير العلاقات البحرينية الهندية على كافة الأصعدة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.