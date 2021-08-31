الوزراء السعودي: استهداف مطار أبها جريمة حرب من الحوثيين

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت جريمة حرب بمحاولة استهداف مطار أبها الدولي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أشار إلى أن محاولتي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، تأتي استمرارا للأعمال العدائية وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين حاولتا الهجوم على مطار أبها الدولي.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، قال التحالف إن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا تشير لوجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.