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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة أمريكا لدى السعودية تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها

هجوم على مطار أبها
هجوم على مطار أبها السعودي

دانت السفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها السعودي.

 

وقال البيان الصادر عن السفارة "تدين بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على أبها ومطارها المدني، وبحسب ما ورد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء".

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السعودية.. قوات التحالف تكشف عن جنسيات مصابي مطار أبها الدولي

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مصر تدين الهجوم الحوثي على مطا أبها وتجدد تضامنها مع السعودية

وأضاف: "نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والتام لقد هدد هذا الهجوم الفظيع الأرواح والبنية التحتية وآفاق السلام والاستقرار في اليمن".

 

وتابع: "وندعو الحوثيين إلى وقف العنف والمشاركة البناءة مع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة الى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها".

 

وفي نفس السياق، أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 31 أغسطس 2021، عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مجددًا، وذلك باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار تم اعتراضها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين الأبرياء وتضرر طائرة مدنية.

 

وتُجدّد مصر، حكومةً وشعباً، التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد، وكذا دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة.

المملكة العربية السعودية السفارة الأمريكية ميليشيا الحوثى تحالف دعم الشرعية في اليمن مطار أبها السعودي

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