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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قوات التحالف تكشف عن جنسيات مصابي مطار أبها الدولي

جانب من الإعتداء
جانب من الإعتداء علي مطار ابها الدولي

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، جنسيات الـ 8  مصابين في حادث  مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

وذكر العميد المالكي أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار:

(1) حالة حرجة (مقيم بنغلاديشي الجنسية).

(3) حالات متوسطة (2 من الجنسية الهندية / 1 بنغلاديشي الجنسية).

(4) حالات خفيفة (سعودي الجنسية / نيبالي الجنسية / هندي الجنسية / بنغلاديشي الجنسية).

وكان في تمام “ الساعة 09:06 ” قد تم  إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء.

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ونتج عن ذلك تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وقال العميد المالكي، في بيان له ، أن هذه المحاولة العدائية الوحشية هي المحاولة الثانية هذا اليوم لاستهداف مطار أبها الدولي واستهداف المدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وتؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد الأعيان المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن مليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي طائرة مسيرة

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