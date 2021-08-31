اللجنة العلمية لكورونا تناشد المواطنين سرعة الحصول على اللقاح

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الأبحاث العلمية، أكدت فعاليات علاج كورونا، مؤكدا أن كل الأدوية الموجودة فعالة لكل التحورات.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن بروتوكول العلاج هو يضمن الحالات المتوسطة والشديدة، مشيرا إلى أن أول خطوة لعلاج كورونا تقييم الحالة.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه يتم استخدام أدوية مضادة للتجلط سواء بالحقن أو عن طريق الأقراص مؤكدا أنه يفضل الحصول على تلك الأدوية بعد سن 45 سنة.

نتمنى أن نعبر الموجات المختلفة لكورونا

وأشار حسني إلى أنه نتمنى أن نعبر الموجات المختلفة لكورونا بفضل الإرادة المصرية والقيادة السياسية ووزارة الصحة التي تعمل على أعلى مستوى.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه يجب أن نعود لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتسابق بين المصريين على تلقي اللقاح ، مؤكدا أن جميع اللقاحات أمنة .