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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلب الأسد..هاني حتحوت:إدارة الزمالك تتجه لإتخاذ قرار هام بشأن رحيل طارق حامد

طارق حامد
طارق حامد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك يتجه لرفض العرض المقدم له من جانب اتحاد جدة السعودي، بشأن التعاقد مع طارق حامد.


وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن إدارة النادي الأبيض متمسكة باستمرار طارق حامد في ميت عقبة في الموسم الجديد.


وأفاد هاني حتحوت، خلال قناة صدى البلد، إن إدارة الزمالك، لن تقبل رحيل طارق حامد، مهما بلغت قيمة العرض المالي المقدم من الاتحاد السعودي.
 

وأكد مصدر داخل نادي اتحاد جدة فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد " أمس ، أن عرض الاتحاد مدته موسمين ويُقدر بـ 3 ملايين دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه.

وأكمل المصدر ، أن أحمد حجازي هو الوسيط بين طارق حامد والنادي السعودي .

 وتألق طارق حامد لاعب وسط الفارس الابيض داخل المستطيل الأخضر منذ انتقاله من نادى سموحة عام ٢٠١٤ إلى صفوف الزمالك

وأطلقت الجماهير البيضاء  عليه لقب قلب الأسد نظرا لدوره الكبير كلاعب ارتكاز فى وسط الملعب سواء بقميص الزمالك أو فى صفوف منتخب مصر الوطنى.

صدى البلد يستعرض إنجازات طارق حامد مع الزمالك خلال مسيرته الكروية.

 

طارق حامد نجح فى حصد 11 لقبا على مدار  مسيرته مع الزمالك جاءت على النحو التالي:

 

الدوري المصري الممتاز (2) 14-2015، 2020–21.

كأس السوبر المصري (2): 2017/2020.

كأس مصر (4): 2015/ 2016/ 2018/ 2019.

كأس السوبر المصري السعودي  2018.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية(1) 18-2019.

 

مشواره الكروى

بدأ مسيرته الكروية مع نادي طلائع الجيش، وفي موسم 2011/2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بنادي سموحة السكندري ثم انضم اللاعب لنادي الزمالك في موسم 2014/2015.

 

موسم 2018-19

في 21 يوليه 2019، سجل طارق حامد هدفاً في المباراة التي جمعت الزمالك مع الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

 

موسم 2019-20

في 20 فبراير 2020، سجل طارق حامد ركلة الجزاء الثالثة خلال المبارة التي إنتهت بفوز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح علي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2019-20.

موسم 2021 أشهر محمود البنا، حكم المباراة الزمالك والمصري بطاقة صفراء في وجه طارق حامد بعد تدخل على جريندو لاعب المصري، وعاد البنا لتقنية حكم الفيديو المساعد، ليقوم بإلغاء البطاقة الصفراء، ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه طارق حامد في الدقيقة 67.

في 6 مايو 2021، سجل طارق حامد الهدف الثاني لفريقه في شباك سموحة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز.

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