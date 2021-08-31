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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبرى تشارك جمهورها صورة مع طائرة هليكوبتر .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها بجانب طائرة هليكوبتر وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وحازت الصورة على اعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : منورة  - ربنا يحميكى - مشاء الله”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

هبه مجدى أحمد مجدى ياسمين صبري

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