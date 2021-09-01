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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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والدة طفل المحلة تتأثر على الهواء: كنت بموت في كل لحظة غابها عني|فيديو

والدة طفل المحلة
والدة طفل المحلة وشريف عامر

قالت إيمان السيد، والدة طفل المحلة “زياد أحمد”، إنها فى حالة صعبة منذ خطف نجلها، وحتى بعد عودته، مؤكدة أنها تريد أن تنسي ما حدث، ولكن الصدمة كانت صعبة، والموقف مؤلم.

 

وكشفت تفاصيل أول ليلة قضاها نجلها بعد عودته لها، وقالت: "فضل صاحى ولم ينم حتى الآن.. وأنا مازلت مصدومة مما حدث مع ابني من قبل مجموعة من المجرمين". 


وأضافت والدة طفل المحلة خلال مداخلة ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامى شريف عامر، أن نجلها زياد هو أكبر أولادها، ولديها اثنان آخران.


ولفتت إلى أن المتهمين فى القضية خطفوا نجلها من داخل المحل الخاص بهم، وأن نجلها حاول المقاومة معهم، ولكن لم يستطع مقاومتهم.


وأشارت إلى أنها ظلت تصرخ لـ ساعات طويلة، حتى جاء زوجها، وبعد ذلك قام بـ مراجعة الكاميرات، وتم الاتصال بـ رجال وزارة الداخلية وعلى الفور جاءت قوات من الداخلية وتم التعامل مع الأمر.


وتابعت :" كنت بموت فى كل لحظة غاب نجلى عني، ولكن بعد عودته عادت الروح لي" وتأثر على الهواء وكادت تبكي، وظلت تقول الحمد لله زياد رجع.

كشفت إيمان السيد، والدة طفل المحلة، الذى تم تحريره،  من قبل رجال وزارة الداخلية من مجموعة من المتهمين، تفاصيل الهدايا التى استقبلها زياد نجلها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إن زياد جاء له لاب توب و ملابس . 

 

 

وكانت «النيابةُ العامة» كلَّفت الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر. 
 

وقد استمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة» وأمر النائب العام بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.


 

طفل المحلة شريف عامر وزارة الداخلية السيسي النيابة العامة

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