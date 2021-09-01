مجاهد : أتمنى انتقال «السعيد و صبحي» إلى الزمالك

أعرب أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق السكة الحديد، عن أمنيته في انضمام الثنائي رمضان صبحي و عبد الله السعيد نجما بيراميدز إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال “مجاهد” في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة ''Ten'': عبدالله السعيد إضافة قوية إلى أي نادِ ، واللاعب يقدم موسماً رائعاً مع فريق بيراميدز، وأرفض نغمة تقدمه بالعمر، فعلى سبيل المثال الجميع يشيد بأداء الظهير الأيسر محمد عبد الشافي هذا الموسم، رغم تجاوزه عامه الرابع والثلاثون، لذلك فإن السعيد سيمثل إضافة كبيرة إلى وسط ملعب الزمالك .

واختتم مجاهد: رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيسر، ويحتاج إلى اللعب بنادٍ جماهيري ، وهو ما سيتحقق حال انضمامه إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .