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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة كبرى.. إعصار إيدا يمنع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص لأسابيع

إعصار إيدا يقطع الكهرباء
إعصار إيدا يقطع الكهرباء عن مليون شخص في ولاية لويزيانا

تسبب إعصار إيدا في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة، حيث يواجه سكان خليج المكسيك انقطاعا للكهرباء من المتوقع أن يستمر لأسابيع ، في وقت من المرجح أن تضرب فيه موجة حارة المنطقة.

 

وأدى إعصار إيدا، الذي اجتاح أمريكا يوم الأحد، لوفاة 5 أشخاص من ولاية لويزيانا، فيما تم إنقاذ مئات الأشخاص العالقين، لكن فرق البحث والإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضررا ، لذلك لم يتضح بعد عدد السكان الذين قد لا يزالون محاصرين بسبب الفيضانات.

 

ويقول المسؤولون، إن الكهرباء قد لا تعود إلى بعض المناطق لمدة شهر، ما يهدد عودة الحياة الطبيعية مع انتقال موجة حر شديدة للمنطقة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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من جانبها، حذرت دائرة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من موجة حر قاسية تضرب ولايتي لويزيانا وميسيسيبي، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 105، وسط مخاوف من تأثيرها في ظل انقطاع الكهرباء.

 

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن مئات الآلاف من سكان لويزيانا شعروا بالحرارة في أعقاب إعصار إيدا، حيث قضوا اليوم من دون كهرباء ولا مياه مع قليل من البنزين، وليس لديهم فكرة واضحة بشأن متى يمكن أن تتحسن الأمور.

 

وأشارت إلى وجود طوابير طولية أمام محطات الوقود للحصول على البنزين لتشغيل المولدات، بينما اضطر كثيرون لتقاسم المولدات الكهربائية، واستعاروا دلاء من مياه حمامات السباحة للاستحمام أو لتنظيف المراحيض.

 

وفرض المسؤولون في بعض المناطق حظر تجول ليلي، في محاولة لمنع انتشار الجريمة بعدما ترك إعصار إيدا المدن في الظلام، كما حذرت السلطات من الدببة والثعابين والتماسيح التي تبحث عن الطعام في أعقاب الإعصار.

 

وتم تصنيف إعصار "إيدا" في المرتبة الرابعة من خمس، حيث يعتبر واحدا من أقوى الأعاصير في تاريخ البلاد.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وكالة إدارة الكوارث الأمريكية أرسلت- بدعم من الحرس الوطني- أكثر من نحو 5200 شخص لمساعدة المنكوبين في لويزيانا.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن إعصار إيدا،  يشكل خطرا داهما على الحياة، مشيرا إلى إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع.

 

وقال بايدن إنه "تحدث مع حكام الولايات في منطقة خليج المكسيك، ونسق مع مؤسسات الكهرباء للعمل على إعادة التيار بعد الإعصار".

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