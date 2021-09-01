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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أعشق شيكابالا.. عمر كمال عبدالواحد يتحدث عن انتقاله لـ الزمالك وتجربة المصري

صدى البلد

تحدث عمر كمال عبدالواحد، أحدث الوافدين الجدد على نادي الزمالك، عن تجربة المصري البورسعيدي، وحلم اللعب للقلعة البيضاء.

 

وقال عمر كمال عبد الواحد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2: "محمد زيدان مثلي الأعلى في كرة القدم، هو لاعب من طراز فريد، وأفضل اللعب في جميع مراكز الهجوم سواء كان الجناحين الأيمن والأيسر أو المهاجم الصريح". 

 

وتابع لاعب الزمالك الجديد: "بيراميدز أصعب مباراة للمصري في الموسم الماضي".

 

واضاف عمر كمال عبد الواحد: "أعشق شيكابالا وأتمنى اللعب بجواره، أثناء لعب شيكابالا مع المنتخب الأولمبي كنت بحب اتفرج عليه ومن زمان وأنا بحب شيكابالا وبحب طريقة لعبه".

 

وأعلن نادي الزمالك، التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجم فريق المصري البورسعيدي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

 

ووقع اللاعب، على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

 

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا ترفض فيه عقوبات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

 

وجاء نص البيان كالتالي: تعلن اللجنة الملفة بإدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه النادي وجماهيره، واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه التي جاءت مخالفة لكافة اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

 

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على كافة الأصعدة مهما كانت التداعيات وسوف سيتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وابنائه.

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