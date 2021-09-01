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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأكثر انتشارا.. استشاري: إصابات «دلتا بلس» تخطت 90% فى لندن

كورونا
كورونا

قال  الدكتور حاتم سليمان، استشارى الحالات الحرجة، إن الدراسات العلمية كشفت مؤخرا أن نسب الأجسام المضادة  في أغلب اللقاحات المتوفرة تبدأ في الانخفاض بالتدريج.

 

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن متحور دلتا بلس هو الأكثر انتشارا فى لندن بنسب تصل إلى 90%، لافتا إلى أن غالبية لقاحات كورونا تستدعى تناول جرعات محفزة تكميلية وهم مرضى الجهاز المناعى وهم الفئات العمرية فوق 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة.


وأشار إلى أن شركة فايزر صرحت مؤخرا بأنه بحلول فصل الشتاء قد يتوفر لقاح لسن 5 : 11 عاما والجميع ينتظر توفير هذه اللقاحات، ومن المتوقع أن تصدر باقى الشركات أيضا لقاحات للأطفال للوصول لأكبر عدد من الفئات العمرية.

 

ولفت إلى أنه على الرغم من انتشار متحور دلتا، إلا أنه لم يصب نسبا كبيرة من الأطفال.


يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الثلاثاء، عن خروج 763 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239343 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 279 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 288441 من ضمنهم 239343 حالة تم شفاؤها، و 16736 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

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