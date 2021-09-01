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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخافوش من التطعيم .. استشارى مناعة يكشف إجمالى عدد متلقى لقاح كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور عبد الجواد هاشم ،  أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة: إن مصر من المقرر أن تدخل الموجة الرابعة بالتزامن مع تذبذب درجة الحرارة والتى ينتج عنها  تزايد فرص انتقال أى ميكروب رئوى سواء كورونا أو غيره .

وأضاف " هاشم "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" ، أنه من الضرورى أن يتناول الطفل التطعيم بعد شهر واحد من ولادته ثم يتناول خلال الثلاث أشهر التالية تطعيمات شلل الأطفال ، التطعيم الثلاثى ضد الحصبة وغيرها  .

وأشار إلى أن أكثر من 70%  من المواطنين فى دول العالم تلقوا لقاح كورونا  بإجمالى 4 مليارات شخص والذين لم يخافوا من التطعيم وامتنعوا عن سماع أى إشاعات ترعبهم بهذا الشأن  ، ولفت إلى أن مصر تميزت عن باقى دول العالم بانخفاض نسبة المواطينين الذين استدعت أعراض اصابتهم ب كورونا دخولهم المستشفيات .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان،  قد اعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 763 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239343 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 279 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 288441 من ضمنهم 239343 حالة تم شفاؤها، و 16736 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

 

 

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