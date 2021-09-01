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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سر العثور على بقايا حمير مذبوحة بمطروح

بقايا حمير مذبوحة
بقايا حمير مذبوحة

أثارت صور لبقايا حمير مذبوحة ملقاة بجوار سوق الخضار بمدينة مرسى مطروح حالة من الغضب بين أهالي مطروح.

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حيث تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمطروح صوراً لبقايا حمير مذبوحة ملقاة بجوار سوق الخضار مما أثار غضب أهالي المحافظة خاصة وأنه تبين أنها بقايا حمير مذبوحة تقدم للحيوانات المفترسة للسيرك المنتشر بمدينة مرسى مطروح.


وطالب عدد من أهالي المحافظة رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بمحاسبة المتسببين حتى لا تتكرر هذه الواقعة لما لها من أثر سلبي وتفتح باب للشائعات وتؤثر بالسلب على زوار المحافظة والذين يعلمون أن محافظة مطروح من أفضل المحافظات إنتاجا للحوم خاصة أغنام البرقي.


وأضافوا أنهم لا يعترضون أن يتم ذبح الحمير وتقديمها للأسود والنمور بالسيرك ولكن أن يتم إشراف مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الطب البيطري على الذبح والتخلص من بقايا الحمير المذبوحة وليس بالقاءها في الشوارع.

محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مدينة مرسى مطروح السيرك القومي

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