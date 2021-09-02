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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الوضوء في الحمام.. الإفتاء تجيب

الوضوء
الوضوء

حكم الوضوء داخل الحمام.. تظل مسألة طهارة الحمامات ومدى تطابقها أو اختلافها مع الخلاء بالمعنى المتعارف عليه في كتب السنة، واحدة من الأمور التي تشغل بال المسلمين، خاصة فيما يتعلق بقضية الوضوء للصلاة فيه.

حكم الوضوء في الحمام

وورد إلى دار الإفتاء من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً يقول: ما حكم الوضوء في الحمام؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على سؤال حكم الوضوء في الحمام، إن الوضوء في الحمام جائز ولا حرج فيه.

حكم ذكر الله أثناء الوضوء في الحمام 

ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالاً، يقول صاحبه: ما حكم الوضوء داخل الحمام؟

وقال "عاشور": الحمَّام هو المكان الذي يغتسل فيه بالماء الحار، ثم استُخدم للدلالة على مكان قضاء الحاجة والاغتسال بأي ماء، لافتاً إلى أن الوضوء داخل الحمام جائزٌ ولا حَرَجَ فيه ؛ طالما أنه لم يأتِ على الإنسان شيء ينجِّسه؛ خاصة أنه قد أصبحت عادة أهل العصر الاعتناء بنظافة هذه الأماكنِ عناية خاصة وتنظيمها تنظيمًا متناسبًا مع أغراض استعمالها.

وتابع: يُستحب عدمُ ذكر الله تعالى بعد الدخول في الحمام وأثناء الوضوء ؛ لأنه محلُّ انكشاف العورة، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره، مؤكداً أن الوضوء في الحمام صحيح، ونقول للمتوضئ: ينبغي عليك ألا ترفع صوتك في هذه المواضع بالتسمية ولا بذكر الله، لا أثناء الوضوء ولا قبله ولا بعده ما دمتَ في الحمام، ولكن عليك أن تقول ذلك سرًّا؛ أي نجريها على القلب بغير تلفُّظٍ.

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

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هل يجوز ترديد الأدعية في الحمام عند الوضوء 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو على قناة الإفتاء بمنصة الفيديوهات "يوتيوب"، على سائل يسأل عن حكم ترديد الأدعية أثناء الوضوء في الحمام، قائلًا: أنه يجوز الوضوء فى الحمام ولا حرج فى ذلك، وتجرى البسملة على قلبك.

ولفت إلى أن الوضوء في الحمام ليس مكروهاً وكراهته كانت لصورة الحمام قديماً التي كانت لقضاء الحاجة والوضوء معا فيخشى أن يمس الإنسان نجاسة أثناء الوضوء، أما الآن فالحمامات أصبحت تبنى على أعلى مستوى ولا توجد فيها نجاسة ومكان قضاء الحاجة محكم ولا يتأثر به من حوله.

حكم الوضوء الإفتاء أمين الفتوى ترديد الأدعية الوضوء

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