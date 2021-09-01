15 دقيقة.. هدف أفشة وهجمتان خطيرتان لمنتخب مصر على مرمى أنجولا

مرت 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الانجولي بتقدم الفراعنة بهدف نظيف، في اللقاء المقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولي للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

هدد منتخب أنجولا مرمى منتخب مصر عن طريق تمريرات متقنة تصل الى مهاجم انجولا الذي يسددها ببراعة ولكن تمر بسلام.

وحصل أحمد فتوح لاعب منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وتصدى محمد مجدي أفشة لتسديد الكرة ويسكنها الشباك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ليضع منتخب مصر في المقدمة بهدف أول.

بعدها مرر زيزو كرة طويلة رائعة لقدم حسين الشحات الذي أخطأ في تسلمها أو تسديدها.

استحوذ منتخبنا الوطني على الكرة بشكل جيد هجومياََ ودفاعياََ ومنع انجولا من الوصول الى مرمى الشناوي في أي كرة خطيرة.

وأهدر زيزو فرصة هدف مؤكد في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من أفشة الذي منحه الكرة أمام مرمى انجولا ولكن أخطأها زيزو.

ويضم تشكيل منتخب مصر

محمد الشناوي لحراسة المرمي

أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات "- محمد شريف .