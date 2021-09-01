حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة انجولا

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته أمام منتخب انجولا ضمن منافسات الجولة الأولي للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.
ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش"-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات "- محمد شريف .
ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - ايمن اشرف - احمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - احمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن.