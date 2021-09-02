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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يوجه بدعم القطاع الخاص.. نواب يطالبون بتفعيل تشريعات الاستثمار.. وإعفاءات ضريبة للمستثمرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات
بعد توجيهات السيسي.. برلماني: القطاع الخاص يحتاج إلى استقرار تشريعي
برلماني يطالب بمعاملة خاصة لكل منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا
صناعة النواب: القطاع الخاص يحظى بفرص عالية في مصر
 

أشاد نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي، اليوم الاربعاء، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 

في البداية قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات ترجع إلى أهمية دور هذا القطاع في الاستثمار وزيادة معدلات التنمية، فضلا عن مشاركة القطاع العام والدولة في إقامة العديد من المشروعات والخدمات التي يستفيد منها الشباب.

 

وأضاف سمير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة سعت إلى دعم القطاع الخاص تشريعيا من خلال تشريع عدد من القوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية ومنها قانون الاستثمار وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق وغيرها من التشريعات، مطالبا بضرورة التنفيذ الفعلي لهذه التشريعات لمعرفة تأثيرها على أرض الواقع وتلافي المعوقات التي قد تعوق استثمارات القطاع الخاص مستقبلا.


وأوضح نائب الشيوخ، أن أبرز ما يعوق استثمارات القطاع الخاص هو التغيير المستمر في تشريعات الاقتصاد والاستثمار فضلا عن تغيير الخطط الاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أن المستثمر خاصة الأجنبي يضع خطط استثماراته بناءا على التشريعات وخطط الدولة الموجودة بالفعل، لذلك تغيير هذه التشريعات والخطط يعوق المستثمر.

 

وأكد النائب على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنمية مشروعات الدولة، وهو ما ظهر مؤخرا في شراكة القطاع الخاص والحكومة في عدد من القطاعات أبرزها البترول.

 

بدوره قال النائب أحمد الشعراوي، عضو مجلس الشيوخ، إن دعم القطاع الخاص والمستثمرين يحتاج إلى حزمة من الإجراءات ليس جميعها متعلق بالحوافز أو الإعفاء الضريبي لكن لابد من النظر إلى المعوقات الخارجية والتي تتمثل في إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية التي تدخل إلى مصر عن طريق التهريب وتؤدي إلى تعجيز المنتج المحلي والمنافسة داخل السوق.


وطالب الشعراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين خاصة الصغار والشباب منهم وذلك عن من خلال التوسع في الاعفاءات الضريبية ومنها الضريبة العقارية إلى جانب فواتير الغاز والكهرباء، فضلا عن دعم المصانع المتعثرة والمغلقة.


وتابع: "كل منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا يجب أن تعامل معاملة خاصة وذلك للحفاظ على العمالة من ناحية وتشجيع الانتاج من ناحية آخرى".


وأكد نائب الشيوخ على أهمية التركيز على تصدير المنتجات المصرية للخارج كجزء من استراتيجية دعم القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك لانخفاض القدرة الشرائية لدى المصريين بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وجائحة انتشار فيروس كورونا. 
 

فيما قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة حصته في الاستثمارات، إيمانًا بدوره الكبير في زيادة فرص العمل، وفي تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية اليوم بوجود رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على تشجيع الاستثمار الخاص والمحلي، وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات.

 

وأضاف محمود، في تصريحات له، أن القطاع الخاص في مصر يحظى بكل الرعاية والاهتمام والتشريعات المساندة لدوره الاقتصادي ودعم الصادرات، موضحا أن عشرات الملايين من المصريين يعملون بالقطاع الخاص وهم جزء أساسي في التنمية واقتصاد الوطن.

 

وأشاد رئيس صناعة النواب، بالمؤشرات العالية لآداء الاقتصاد الوطني والعمل على زيادة النمو في الربع الرابع من العام الجاري، إلى أكثر من 7.7% رغم جائحة كورونا، إضافة إلى انخفاض معدلات الفقر والبطالة بأرقام محلية ودولية.

 

وشدد المهندس معتز محمود أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات ضخمة وبالخصوص خلال جائحة كورونا، بعدما سلكت مصر مسارًا متوازنا بتعزيز الإجراءات الاجتماعية والاحترازية وفي الوقت ذاته الحفاظ على معدلات الآداء القوي للاقتصاد.

القطاع الخاص الرئيس السيسي مجلس النواب الحكومة كورونا قانون الاستثمار

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