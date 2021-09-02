فتح التسجيل إلكترونيا في تنسيق جامعة الأزهر .. اكتب رغباتك الآن في رابط التقديم

تبدأ صباح اليوم الخميس، بوابة الحكومة المصرية في استقبال رغبات الطلاب للتسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021م، وذلك طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.



وقال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر إلكترونيًّا للطلبة الناجحين في الدور الأول بدءًا من اليوم الخميس الموافق حتى يوم الإثنين ٦ من سبتمبر، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية .

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فتح باب التحويل ونقل القيد

وصدَّق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم، على قرار فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، بداية من السبت 4 سبتمبر الجاري وحتى 30 سبتمبر.



وصرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه يجوز التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، موضحًا أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.



وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه بالنسبة لكليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، فيجوز التحويل بين هذه الكليات المتناظرة شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.

استمارة تسكين المدينة

ورصد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أحد مواقع التواصل الاجتماعى ينشر استمارة تسكين المدينة الجامعية فارغة، ويطلب من الطلاب ملأها وتسليمها بالمدينة.

وحذر المركز الطلاب من أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًّا دون تدخل بشرى، مشيرًا إلى أن ما هو منشور ليس له أساس من الصحة، وقد يُوقِع الطلاب ضحايا لعملية نصب، وعلى المتقدمين للمدينة استكمال جميع إجراءاتهم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني الذي سبق نشره على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بجامعة الأزهر.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك؛ حفاظًا على طلابها من الوقوع ضحايا لعمليات نصب.

