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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة وحوكمة المنظومة بالكامل إدارياً ومالياً بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظا علي حقوق الدولة مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات والموارد البشرية والطبيعية لتكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عالم الثروات المعدنية بجميع أنواعها.

واقترح خضراوي إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية للاهتمام بهذا القطاع الاقتصادي الواعد.


وقال في بيان له أصدره اليوم إنه يجب وضع استراتيجية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لاستخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض كالفوسفات والذهب والمنجنيز والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها ليس في صورة مواد أولية، وبالتالي فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مشيداً بما حققته الحكومة من حسن استخدام الفوسفات على سبيل المثال فضلاً عن اكتشافات الذهب المختلفة في مصر خاصة أن مصر خلال الفترة من شهر يوليو 2014 حتى يونيو 2020 نجحت فى بيع حوالي 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.


وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية ستكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري وفى مقدمتها توفير العملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الثروة المعدنية وفتح أسواق جديدة في الخارج وجذب استثمارات عالمية، للعمل داخل هذا القطاع الواعد وتوفير فرص عمل إضافة الى توطين العديد من الصناعات مؤكداً أن مصر لديها القدرة على تحقيق نجاحات كبيرة في قطاع الثروة المعدنية

مجلس النواب الرؤية الاستراتيجية ثروات مصر الطبيعية تحديث قطاع التعدين الثروات المعدنية

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