مثل المطاعم الشهيرة.. تعرف على طريقة عمل البرجر بالمنزل| خطوات

قدم برنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة عمل "البرجر".

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

كمية من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من البقسماط.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

بيضة.

طريقة التحضير:

- يتم فرم اللحم فرما ناعما، وكذا البصل، ثم يوضعا سويا في الكبة، ويتم مزجهما جيدا.

- يضاف الدقيق والبقسماط والملح والفلفل الأسود إلى المزيج، ويتم الخلط جيدا.

- يتم وضع بيضة مخفوقة على الخليط، ومزجهما جيدا.

- توضع المكونات في كيس بلاستيكي، ويتم حفظها في الثلاجة، وتترك لمدة لا تقل عن 3 ساعات تقريبا.

- نخرج العجينة، ويتم فردها وتقطيعها للحجم المناسب، ثم يتم تشكيل البرجر إلى دوائر متوسطة الحجم.

- توضع أقراص الهمبرجر في الثلاجة، على أن يتم الفصل بين كل قرص والآخر بكيس بلاستيكي.

- يتم إخراج البرجر من الثلاجة قبل الاستخدام ثم يقلى في الزيت أو على الجريل.

- يوضع في طبق التقديم، أو يتم وضعه في خبز مدهون بالكاتشب والمايونيز، مع إضافة الخس وشرائح الطماطم والخيار.



