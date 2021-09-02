مثل المطاعم الشهيرة.. تعرف على طريقة عمل البرجر بالمنزل| خطوات

قدم برنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة عمل "البرجر".
المكونات:
نصف كيلو لحمة مفرومة.
بصلة متوسطة الحجم.
كمية من الثوم.
2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
كوب من البقسماط.
ملعقة من الملح.
ملعقة من الفلفل الأسود.
بيضة.
طريقة التحضير:
- يتم فرم اللحم فرما ناعما، وكذا البصل، ثم يوضعا سويا في الكبة، ويتم مزجهما جيدا.
- يضاف الدقيق والبقسماط والملح والفلفل الأسود إلى المزيج، ويتم الخلط جيدا.
- يتم وضع بيضة مخفوقة على الخليط، ومزجهما جيدا.
- توضع المكونات في كيس بلاستيكي، ويتم حفظها في الثلاجة، وتترك لمدة لا تقل عن 3 ساعات تقريبا.
- نخرج العجينة، ويتم فردها وتقطيعها للحجم المناسب، ثم يتم تشكيل البرجر إلى دوائر متوسطة الحجم.
- توضع أقراص الهمبرجر في الثلاجة، على أن يتم الفصل بين كل قرص والآخر بكيس بلاستيكي.
- يتم إخراج البرجر من الثلاجة قبل الاستخدام ثم يقلى في الزيت أو على الجريل.
- يوضع في طبق التقديم، أو يتم وضعه في خبز مدهون بالكاتشب والمايونيز، مع إضافة الخس وشرائح الطماطم والخيار.