متحدث المبادرة: الطلبات الصحيحة المكتملة لإحلال السيارات تزيد عن 31 ألفا

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن تسليم السيارات سيشهد تباطؤًا وتأخرًا، خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن الأمر خارج عن إرادة الجميع؛ لأنه مرتبط بأزمة عالمية في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وأضاف عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن، مصر من ضمن الدول التي تستخدم الرقائق الإلكترونية كمكون أساسي في السيارات المصنعة على أرضها، منوهًا إلى أن نقص الرقائق يؤثر على الطاقة الإنتاجية لمصانع السيارات بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني السبيل الوحيد للتقدم إلى المبادرة، قائلًا إن عدد الطلبات الصحيحة المكتملة لإحلال السيارات تزيد عن 31 ألف طلب، يتم التعامل معها مباشرة بمجرد انطباق الشروط عليها وصحتها واستكمالها.

ولفت متحدث مبادرة إحلال المركبات بالمالية، إلى تسليم 4876 سيارة ما بين ملاكي وتاكسي وميكروباص حتى اليوم، متوقعًا تسليم 300 ميكروباص للمواطنين، خلال الشهر المقبل.