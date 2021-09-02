بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب بريد الفيوم

ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب البريد بمدينة الفيوم، ومراكز المحافظة المختلفة، للتيسير على المواطنين في توثيق الأوراق، والمحررات الرسمية، بدلاً من معاناة السفر إلى محافظات مجاورة.

وأشادت النائب ميرفت عبد العظيم بإعلان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عملية بدء التوثيق القنصلي من خلال مكاتب بريد المحافظة التي شملت، مكتب الفيوم الرئيسي، ومكتب الجون، والجامعة الرئيسي، ومكاتب إطسا، وسنورس، وطامية، وأبشواي الرئيسية، فضلاً عن مكتب سنهور القبلية، لافتاً إلى أن تلك المكاتب تعمل للتوثيق الخارجي بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكدت أن المواطن سيتمكن بعد هذا الإجراء من تسليم المستند المراد التصديق عليه فى مكتب البريد الأقرب إليه، ودفع رسوم التصديق على أن تقوم هيئة البريد المصرى بجمع ونقل المستندات إلى مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية ليتم التصديق عليها وإعادة تسليمها مرة أخرى للمواطن، والذى سيكون له حرية الاختيار فى استلام المستند سواء من مكتب البريد أو فى محل إقامته.





