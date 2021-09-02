عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب بريد الفيوم

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضوة مجلس النواب بالفيوم

ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب بدء أعمال التوثيق القنصلي والشهر العقاري بمكاتب البريد بمدينة الفيوم، ومراكز المحافظة المختلفة، للتيسير على المواطنين في توثيق الأوراق، والمحررات الرسمية، بدلاً من معاناة السفر إلى محافظات مجاورة.

وأشادت النائب ميرفت عبد العظيم بإعلان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عملية بدء التوثيق القنصلي من خلال مكاتب بريد المحافظة التي شملت، مكتب الفيوم الرئيسي، ومكتب الجون، والجامعة الرئيسي، ومكاتب إطسا، وسنورس، وطامية، وأبشواي الرئيسية، فضلاً عن مكتب سنهور القبلية، لافتاً إلى أن تلك المكاتب تعمل للتوثيق الخارجي بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكدت أن المواطن سيتمكن بعد هذا الإجراء من تسليم المستند المراد التصديق عليه فى مكتب البريد الأقرب إليه، ودفع رسوم التصديق على أن تقوم هيئة البريد المصرى بجمع ونقل المستندات إلى مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية ليتم التصديق عليها وإعادة تسليمها مرة أخرى للمواطن، والذى سيكون له حرية الاختيار فى استلام المستند سواء من مكتب البريد أو فى محل إقامته.
 

لجهودها في مواجهة كورونا.. محافظ الفيوم يكرم النائبة ميرفت عبد العظيم


 

الفيوم التوثيق القنصلى الشهر العقاري مكاتب البريد مدينة الفيوم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني |سنوات من الود والتفاهم والثقة المتبادلة

عقيلة صالح: لا حل للأزمة في ليبيا إلا بالمصالحة وإجراء الانتخابات المرتقبة

دياب اللوح:انعقاد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية تتويج للشراكة في جميع المجالات

تطعيم 40% بنهاية العام.. مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن موعد انحسار فيروس كورونا

سياح بلجيكا ومولدوفا يعودون لـ الغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل

الولايات المتحدة تؤكد مساعدة السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع يغرق الشوارع ..شاهد

دخلنا الموجة الرابعة .. تاج الدين : يوجد أكثر من 100 متحور لكورونا

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

الشراء الموحد: استقبال 525 ألف جرعة لقاح كورونا جونسون آند جونسون.. السبت

المنافسة تشتعل مبكرا.. أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة.. بينهم اسم مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ