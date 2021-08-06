لجهودها في مواجهة كورونا.. محافظ الفيوم يكرم النائبة ميرفت عبد العظيم

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة لجهودها المتميزة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا التكريم لعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا وإدارة العلاج الحر، في إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزاً لهم لمواصلة رحلة العطاء والإبداع بما يعود بالنفع علي المواطن الفيومي.

وقالت دكتورة ميرفت عبد العظيم رغم ثقتي أن كل أعضاء اللجنة لم يسع أحدهم لتكريم بل كان نداء الوطن وشرف المهنة ؛ لكنها كانت لفتة جميلة أسعدتني شخصيا وكل الزملاء، من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الذي كان داعما لكل جهود الفريق وبكفاءة في مواجهة الوباء ومستمرون على العهد وندعو الله ألا تأتي أياما ثقالا كما رأينا من قبل اللهم احفظ بلادنا من كل شر.