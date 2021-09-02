تنسيق الازهر 2021 .. عوامل ارتفاع وانخفاض المؤشرات وكيفية تسجيل الرغبات

تنسيق الازهر 2021، هي الكلمة الأشهر لطلاب الثانوية الأزهرية خلال هذه الأيام حيث يكثر البحث عن تنسيق الازهر 2021 لمعرفة مؤشرات تنسيق الازهر 2021 وكذلك عوامل ارتفاع وانخفاض تنسيق الازهر 2021.

تنسيق الازهر 2021

يكون تسجيل الرغبات في تنسيق الازهر 2021، من خلال بوابة الحكومة المصرية وليس من خلال موقع جامعة الأزهر أو بوابة الأزهر الإلكترونية.



مراحل تنسيق الازهر 2021

تبدأ خطوات أو مراحل تنسيق الازهر 2021، بفتح الرغبات للناجحين من الدور الأول، ثم يفتح التسجيل للدور الثاني، ثم تفتح للمتخلفين عن التقديم من الدور الأول والثانى، وبعدها تظهر نتائج التنسيق موحدة.

وبعد فتح تنسيق الأزهر 2021وتسجيل الرغبات، تعلن نتيجة قبول الطالب، ويتم إعطاؤه إيصال بهذا فى نهاية تسجيل الرغبات أى رقم يدخل به مرة ثانية إلكترونيا حتى يعرف كليته ويفتح باب التحويل من كلية إلى أخرى فى حدود مجموعة، ويحق للطالب التحويل من كلية الى أخرى بشرط أن تكون أقل من مجموعه.

عوامل ارتفاع وانخفاض تنسيق الأزهر 2021

ويرجع قبول الطالب فى الكلية إلى عدة عوامل وهى: تسجيل الطالب لرغبته فى كلية تتوافق مع مجموعه، ويراعى الطالب توزيعه الجغرافى التابع لبلده أى محافظته مع المحافظات المجاورة وخصوصا البنات؛ لأنه ليس كل طالب حصل على مجموع ويحق له دخول كلية معينة وهى غير تابعة أو توزيعها الجغرافى غير تتابع له.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021

وعوامل رفع وخفض التنسيق، من أهمها: ارتفاع نسبة المجاميع وليس النجاح كما يتوهم البعض: مثال نجد هنا بعد تسجيل الرغبات أن كلية الطب أكثر من 200 طالب سجل رغبته بالطب وهى تقبل مثلا من 180 تجد 20 طالبا زيادة ومن هنا يتم رفع الطب 1% نجد أن العدد أصبح أقل وهكذا، فالمجموع وعدد المتقدمين للكلية هما العاملان في رفع او قلة التنسيق، وليس نسبة النجاح.

وبدأت صباح اليوم الخميس، بوابة الحكومة المصرية في استقبال رغبات الطلاب للتسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021م، وذلك طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.

حيث أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر إلكترونيًّا للطلبة الناجحين في الدور الأول بدءًا من اليوم الخميس الموافق ٢ سبتمبر الجاري، وحتى يوم الإثنين المقبل، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.