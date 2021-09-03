بند واحد .. حسين لبيب يكشف عن سر أزمة تجديد عقد اشرف بن شرقي

كشف حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن موقف التجديد لـ اشرف بن شرقي نجم الفريق خلال الفترة الحالية في ظل قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأكد لبيب في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الحديث عن مغالاة اشرف بن شرقي في طلباته المادية امر غير صحيح على الاطلاق مشددا ان اللاعب يرغب في الاستمرار مع الزمالك .

وأضاف أن هناك بند واحد هو سبب تاخر التجديد مشددا ان هناك جلسه ستعقد معه فور عودته من اجازته لاتمام تجديد التعاقد خاصة وان الزمالك أجل كل الجلسات لحين انتهاء بطولة الدوري المصري .

وتابع ان هناك اسبوعين قبل استئناف بطولة الكأس حيث سيعقد مسؤولي النادي حلسه معه من اجل التجديد مشددا انه متفائل للغاية في هذا الشأن .

حسين لبيب يتحدث عن فكره “ المؤامره ” في الزمالك

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على احترامه لكافة القوانين واللوائح الخاصة بالكرة المصرية.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية : "نتبع الطرق القانونية في كل موقف نتعرض له، ولا نترك فرصة لأي شخص بالتأثير علينا".

وأضاف: "نسعى دائما للفوز والانتصار والتتويج بالبطولات بمجهودنا في جميع الألعاب، لذلك لا نسعى إلى إثارة الجماهير بأي تصريحات".

وتابع : "لو أن بعض الجماهير تقول إن هناك مؤامرة على نادي الزمالك، فأتمنى أن تكون هناك مؤامرة في كل عام، ولكن نفوز بست بطولات مثلما حدث هذا الموسم".

واختتم لبيب تصريحاته قائلاً : "اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وأنا أقلهم، من أفضل الأشخاص الذين يعملون من أجل مصلحة النادي، وعندما تم اختيار المجموعة الحالية كان الهدف هو خدمة النادي".