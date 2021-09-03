عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بند واحد .. حسين لبيب يكشف عن سر أزمة تجديد عقد اشرف بن شرقي

صدى البلد

كشف حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن موقف التجديد لـ اشرف بن شرقي نجم الفريق خلال الفترة الحالية في ظل قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وأكد لبيب في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الحديث عن مغالاة اشرف بن شرقي في طلباته المادية امر غير صحيح على الاطلاق مشددا ان اللاعب يرغب في الاستمرار مع الزمالك .

وأضاف أن هناك بند واحد هو سبب تاخر التجديد مشددا ان هناك جلسه ستعقد معه فور عودته من اجازته لاتمام تجديد التعاقد خاصة وان الزمالك أجل كل الجلسات لحين انتهاء بطولة الدوري المصري .

وتابع ان هناك اسبوعين قبل استئناف بطولة الكأس حيث سيعقد مسؤولي النادي حلسه معه من اجل التجديد مشددا انه متفائل للغاية في هذا الشأن .

txt

أخبار التوك شو.. بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من نفق مظلم وحرب أهلية.. ورئيس الزمالك: تلقيت تهنئة بالدوري من أعضاء بـ الأهلي ليس بينهم الخطيب

حسين لبيب يتحدث عن فكره  “ المؤامره ” في الزمالك

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على احترامه لكافة القوانين واللوائح الخاصة بالكرة المصرية.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية : "نتبع الطرق القانونية في كل موقف نتعرض له، ولا نترك فرصة لأي شخص بالتأثير علينا".

وأضاف: "نسعى دائما للفوز والانتصار والتتويج بالبطولات بمجهودنا في جميع الألعاب، لذلك لا نسعى إلى إثارة الجماهير بأي تصريحات".

وتابع : "لو أن بعض الجماهير تقول إن هناك مؤامرة على نادي الزمالك، فأتمنى أن تكون هناك مؤامرة في كل عام، ولكن نفوز بست بطولات مثلما حدث هذا الموسم".

واختتم لبيب تصريحاته قائلاً : "اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وأنا أقلهم، من أفضل الأشخاص الذين يعملون من أجل مصلحة النادي، وعندما تم اختيار المجموعة الحالية كان الهدف هو خدمة النادي".

الدوري المصري حسين لبيب الزمالك أشرف بن شرقي نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

برلمانى: القمة الثلاثية تستهدف الخروج بحلول قوية بشأن الملفات المهمة

ترشيحاتنا

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة وفضله؟

مرض نادر ينتشر في الهند و الخوف يسيطر على المواطنين

شاهد .. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل الجوي على سوريا

رسميا.. سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي "بوستيك" لخوض منافسات البطولة العربية

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

خالد العندور يعلن رحيل نجم الزمالك لـ البنك الأهلي..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

جنش يحسم الأمر بشأن الرحيل من الزمالك.. فيديو

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ