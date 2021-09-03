أسعار الخبز في لبنان تصل إلى 5 آلاف ليرة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، اليوم الجمعة، تحديد سعر الخبز الأبيض ذو الحجم الكبير في الأفران بـ 4500 ليرة والمتاجر ب 5000 ليرة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، واستنادا إلى ارتفاع سعر المحروقات في السوق".

وأشار البيان إلى ارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع، ونظرا لزيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات، ونظرا لزيادة أجور العاملين في إنتاج الخبز اللبناني، واستنادا إلى هذه الظروف والواقع الميداني الذي دفع بالأفران، بأن تنقص كمية البيع إلى المستهلك عبر الموزعين من 90% إلى 70% وذلك من كمية إنتاجها من ربطات الخبز، واستنادا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، وتحسسا من نقابات الأفران في لبنان معهم، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقا لما يلي:

- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 915 جرام بسعر 4500 ليرة كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 365 جرام بسعر 2750 ليرة كحد أقصى.

- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 915 جرام بسعر 5000 ليرة كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 365 جرام بسعر 3250 ليرة كحد أقصى".