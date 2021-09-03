منتخب البرازيل يتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهله لـ كأس العالم بالعلامة الكاملة

نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على نظيره التشيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 .

وحقق منتخب البرازيل الفوز على تشيلي بنتيجة هدف دون رد سجلة ايفرتون ريبيرو في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وفقد منتخب البرازيل الاستحواذ طوال المباراة لصالح تشيلي الذي وصلت نسبة استحوازه لـ 61% مقابل 39 % لراقصي السامبا.

ونجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز السابع على التوالي بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم محققا 21 نقطة دون فقدان أي منها .

نتائج منتخب البرازيل في التصفيات :



البرازيل 5-0 بوليفيا

بيرو 2-4 البرازيل

البرازيل 1-0 فنزويلا

أوروجواي 0-2 البرازيل

البرازيل 2-0 الإكوادور

باراجواي 0-2 البرازيل

تشيلي 0-1 البرازيل

ويعد منتخب البرازيل أفضل خط هجوم في التصفيات برصيد 17 هدف و أقوى خط دفاع برصيد هدفين فقط