محمد دياب يطرح أغنية ياساتر.. فيديو

طرح الفنان محمد دياب، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “يا ساتر” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

“يا ساتر”‏ كلمات والحان : عزيز الشافعي،‏ توزيع موسيقي : وسام عبد المنعم، وميكس و ماستر : ماهر صلاح، طبلة احمد عيادى، اورج محمود شاهى، تصوير بوستر : شريف قمر، تصميم فيديو : ام ام تى ديزينرز ( مودى - طارق - حجازى).

تقول كلمات الأغنية: “بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك .. تنطفي الشمس ف غيابك .. جنابك هتحن امتى .. بتغلي نفسك علينا و احنا اتهرينا .. عينينا طلعت عينينا ..عانينا من بعدك إنت .. ياعم ده انت عمنا .. و تخصنا و تهمنا .. ما تخلي بالك مننا نحن هنا”.

يذكر أن تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان محمد دياب لمدة عامين إنتاج وإشراف عام على أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات، وانتهي دياب من تسجيل أغنية "ياساتر" وتعد هي المفاجأة الأولي لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



كما تعاقد وليد مع محمد دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحدا من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.