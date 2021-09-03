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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن راشد: استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول الخدمات فى 30 جهة حكومية

محمد بن راشد
محمد بن راشد

قال محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه وجه قبل ٣ أشهر بتقييم الخدمات الرقمية للحكومة.

وتابع بن راشد وفقا لصحيفة الخليج الإمارتية إنه :" وبعد استطلاع رأي ٥٥ ألف متعامل حول رأيهم في خدمات ٣٠ جهة حكومية، سيتم الإعلان عن أفضل خمس جهات وأسوأ خمس جهات في الحكومة، ونعطي ٩٠ يوماً فرصة لتحسين الخدمات سنعيد تقييم الجهات الأسوأ بعدها لاتخاذ قرار بشأنها".

وكانت أرسلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم كامل الدعم للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم، وترسيخا لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتزاما بنهج قيادة الإمارات في ترسيخ قيم العطاء والتسامح وخدمة الإنسان.

محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الدفاع حاكم إمارة دبي الامارات العربيه المتحده

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