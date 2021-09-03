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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة السويس تنظم قافلة توعوية لمحو الأمية بمنطقة عرب المعمل

صدى البلد

نظمت جامعة السويس قافلة توعوية لمحو الأمية بمنطقة عرب المعمل بحي عتاقة اليوم الجمعة، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار  وبمشاركة  من طلاب كلية الاداب  بالجامعة تحت رعاية الدكتور السيد الشرقاوى رئيس الجامعة. 

بحضور ايمان عبد الراضي منسق عام مشروع محو الأمية بالجامعة ، السيدة رفاعي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس ومسئولي التدريب والامتحانات بالهيئة ، و القائمين على القافلة و دكتور جلال محمد نجيب منسق مشروع محو الأمية بكلية الاداب ، منى عرفة مدير عام إدارة شئون خدمة المجتمع بالجامعة .

وخلال  القافلة  تم عقد امتحانات فورية لبعض أهالي المنطقة ممن لديهم القدرة على القراءة والكتابة بواسطة مسئولي الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار واستطاع عدد (٣٠) شخص اجتياز الامتحانات .

وقد أعرب المشاركون من أبناء المحافظة عن  شكرهم لجهود الطلاب المشاركين في القافلة . لما بذلو من جهد ووقت لخدمة أفراد المجتمع المحيط .

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