ضبط 60 توك توك مخالف في 72 ساعة بالإسكندرية

شنت أحياء محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة المرور حملات مكبرة أسفرت عن ضبط عدد 60 توك توك، و6 تروسيكل خلال 72 ساعة في جميع أنحاء المحافظة الساحلية.

يأتي هذا تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع سير مركبات التوك توك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش، وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه للمخالف.

ويعتبر "التوك توك"، وهو مركبة هندية صغيرة بثلاث عجلات، تسير في أضيق الشوارع والحارات، ظهر في شوارع مصر لأول مرة منذ 15 عامًا، حتى أصبح حاليًا أحد أهم المواصلات الداخلية بالمناطق الشعبية والريفية.

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يذكر أن إدارة مرور الإسكندرية تشن حملات مكثفة لضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، ومؤخرًا شنت إدارة مرور الإسكندرية حملات مكبرة، على عدد من المحاور المرورية الرئيسية بالإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وأسفرت الحملة عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة لتعليمات المرور التي تحظر على هذه المركبات السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية.

وأصدر محافظ الإسكندرية قرارًا، بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بتحصيل غرامة 3000 جنيه على مركبات "التوك توك" التي تسير على محور المحمودية المتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة بمحافظة الإسكندرية، بهدف منع سير هذه المركبات نهائيا على محور المحمودية، أهم محور مروري حاليًا في الإسكندرية.

