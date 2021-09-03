بعد توقف أكثر من عام.. الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة الأحد المقبل

تستأنف الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي بداية من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر، وذلك بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر وصول اول رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية الأحد المقبل الرحلة رقم KU 545 سعت 1415 في تمام الساعة 2,15 ظهرا، وتغادر الرحلة برقم KU 546 سعت 1615 في تمام الساعة 4,15 عصراً، وذلك بعد توقف استمر 13 شهرا بسبب فيروس كورونا، وسيتم فتح كونترات السفر قبل موعد الإقلاع الجدولي للرحلة ب 3 ساعات، مع الحرص علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وبدأت شركات الطيران المصرية وعلى رأسها شركة مصر للطيران في حجز الرحلات من وإلى الكويت علي أن تستأنف رحلاتها اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner، والمعروفة بإسم طائرة الأحلام، والتي تسع لعدد 309 مقاعد، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.