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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: أي حكومة أفغانية يجب أن تلتزم بحقوق الشعب وعدم عودة الإرهاب

واشنطن: أي حكومة
واشنطن: أي حكومة أفغانية يجب أن تلتزم بحقوق الشعب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن أي حكومة أفغانية يجب أن تلتزم بحقوق الشعب وأن تحرص على عدم عودة الإرهاب.

 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي، أنه سيتوجه بداية الأسبوع المقبل إلى قطر، التي تستضيف الدبلوماسيين الأمريكيين المكلفين بملف أفغانستان.

 

وأوضح بلينكن أنه سيتوجه أيضا إلى ألمانيا، حيث سيترأس مع نظيره الألماني هايكو ماس، اجتماعاً وزارياً عبر الفيديو، مخصصا بشأن أفغانستان، يشارك فيه ممثلو 20 دولة.

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وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة على "اتصال دائم" مع الأمريكيين المتبقين في أفغانستان، لافتاً إلى أنهم من المواطنين مزدوجي الجنسية.

 

وتابع بلينكن "واشنطن تحافظ على قنوات الاتصال مع  طالبان مفتوحة في المواضيع المتعلقة بنا ..  نعمل مع قطر وتركيا لتشغيل مطار كابول في أقصى سرعة ممكنة".

 

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الخزانة الأمريكية  أصدر ترتيبات متعلق بتوفير الدعم الإنسان للأفغان على الرغم من العقوبات المفروض على طالبان.

 

وكانت الولايات المتحدة أكملت، نهاية أغسطس، انسحابها العسكري من أفغانستان منهية بذلك أطول حرب في التاريخ الأمريكي.

أفغانستان حكومة أفغانية وزير الخارجية الامريكي طالبان الإرهاب انتوني بلينكن

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