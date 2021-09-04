إعادة إجراءات محاكمة 15 متهما في أحداث مسجد الفتح .. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 15 متهماً في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية، ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاءت أسماء المتهمين المعادة إجراءات محاكمتهم كالتالي:

عبدالتواب محمد علي، علي طلعت السيد عبدالستار، حسن فتحي خير الدين، محمد مصطفي عبدالعال، صلاح محمود محمد مصطفى، خالد سعيد صالح محمد، بدر محمد عبدالله أحمد، صلاح محمد فواز إبراهيم، علي محمد عبدالجليل عبدالعزيز، عبدالمجيد عبدالحليم، محمد سليم بكري علي، هشام سمير حامد عبدالعال وشرف سعيد الشكلي.

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس مسجد «الفتح» وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.