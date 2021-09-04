الإسكان تكشف عن موعد الانتهاء من تنفيذ الواجهات الزجاجية بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الواجهات الزجاجية لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، سيتم الإنتهاء منها بنهاية هذا العام .

وأضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه نستهدف ف حي المال والأعمال أكبر الشركات العالمية،.

سيكون لها مقر داخل المال والأعمال

وتابع خالد عباس، أن تلك الشركات، سيكون لها مقر داخل المال والأعمال، مؤكدا أن أحد المكاتب العالمية هي من قامت بتصميم المباني وتمت على أعلى مستوى عالمي.

وأشار خالد عباس، إلى أنه لا بد أن تكون الخدمة والمستوى تضاهي أحدث التصميمات العالمية، بحي المال والأعمال، مؤكدا أن أسلوب إدارة وصيانة ويحافظ بنسبة 30% من الطاقة.