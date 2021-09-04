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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر يحكي إزاي والده أثر فيه

هاني الناظر
هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظراستشاري الأمراض الجلدية و رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن هو وأبنه يكملان بعض 100% ،مضيفاً ان هما الأثنين لهم مثل قدوة عليا و هو والد هاني الناظر الدكتور عز الدين الناظرو هو من الرعين الأول في مجال الأمراض الجلدية في مصر.

 

وأوضح " هاني الناظر" خلال لقاءه ببرنامج " باب الخلق" المذاع على قناة" النهار"، أن والده من مواليد شبرا، قائلاً: كنت بذهب إلى عيادة والدي وأنا صغير و كنت بسمع الناس بتتكلم عن واالي ازاي و كنت بتبسط جداً.

 

واضاف " هاني الناظر"، أن أبنه أستشاري أمراض جلدية و شاطر، قائلاً كان والدي دائماً يقول لي لما يخوش المريض عليك لو كان اصغر منك في السن عاملو زي ما بتعامل والدك وولدتك ، و إذا كان صغير عاملو زي ما انا بعاملك.

وفي سياق أخر، قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، نصائح للحفاظ على البشرة والوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة.

وأوصى الناظر، بتناول الفول السوداني والعنب الأحمرللحفاظ على حيوية الجلد ونضارته ومحاربة ظهور التجاعيد المبكرة وخطوط تحت العين وعلامات الشيخوخة

وأوضح الناظر، أن يحتوي الفول السوداني والعنب الأحمر على مركب فينولي طبيعي  Resveratrol، وهذا المركب يعمل على رفع مستوي مضادات الأكسدة التي تحمي الجلد وتحافظ عليه وخاصة بشرة الوجه.

هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية عز الدين الناظر مجال الأمراض الجلدية مصر

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