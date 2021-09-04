نشرة المرأة.. حظك اليوم.. صفات برج الأسد.. أعراض سرطان الرئة والقلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج والطاقة، إن الناس تشعر بالأمان، في وجود أصحاب برج الأسد، مؤكدا أنه برج له صفات الحساسية على عكس ما يقال عنهم.

تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

#الحمل

مهنياً ودراسياً

لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، و: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، وايضاً لا يجب أن يكون المعيار الأول لاختيارك العمل الملائم لك هو المردود المالي، هناك الكثير من الأمور يجب أن تكون ذات أولولية بالنسبة إليك.

عاطفياً واجتماعياً

يعد سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم ولا يتم اكتشافه مبكرًا في كثير من الأحيان. ومع ذلك ، فإن فحص سرطان الرئة يوفر الأمل في اكتشاف السرطان مبكرًا عندما يكون العلاج أسهل. لذلك من المهم البحث عن الأعراض المبكرة التي قد يتجاهلها الأشخاص عادةً.

غالبًا ما يتطور مرض القلب مع مرور الوقت، مثل العديد من الأمراض المزمنة الأخرى ، مثل السرطان ، قد تظهر عليك علامات أو أعراض مبكرة قبل فترة طويلة من إصابتك بمشاكل خطيرة في القلب لذلك من المهم معرفة الأعراض التي يجب البحث عنها قد لا تكون العلامات التحذيرية لأمراض القلب واضحة كما أنه لا يساعد في عدم إصابة كل شخص بنفس أعراض الحالة المميتة.



قدم خبير الأبراج محمد جيرون توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 4 إلى الجمعة 10 سبتمبر 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.