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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يشبه فى عصبيته النار.. 6 صفات لا تتوقعيها عن برج الأسد

الأسد
الأسد

قالت إيمان خير،خبيرة الأبراج والطاقة، إن الناس تشعر بالأمان، في وجود أصحاب برج الأسد، مؤكدا أنه برج له صفات الحساسية على عكس ما يقال عنهم.
 

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صفات برج الأسد 

كشف خبير الأبراج محمد جيرون عن صفات برج الأسد. 
 

- نومه خفيف ويستيقظ بسرعة ومن أقل صوت
وهذا يمثل رقي الانطباع ونشاط العقل، وعندما يستيقظ ياخذ وقت لكي يختلط بالناس ويمارس يومه

- عصبي جداً ويشبه في عصبيته النار، ولكن مجرد مرور وقت بسيط يهدئ ويصفو كأن شيئاً لم يحدث لأن قلبه طيب

- غيور جداً على من يحبه وليس لأنه أناني إنما "عشقاً واهتماماً"

- بسيط ومتواضع لا يحب التكبر والنفاق والكذب ويحب الأناقة والشياكة وتناسق الألوان سواء بلبسه أو بيته

- حساس جداً ويشعر بأبسط ما يحدث لك لدرجة تجعلك تستغرب كيف عرف ذلك

- رومانسيته عالية جداً، صادق جداً في مشاعره وعندما يكون وجهاً لوجه فإنه يكون خجول جداً.

توقعات برج الأسد خلال شهر 9 سبتمبر 

مهنيا : قد يكون أمامك في الأسبوع الأول من الشهر فرصة جيدة لتصبح أكثر فاعلا في مجال عملك ,لا تفوتها واستغلها لرفع روحك المعنوية وسوف تشعر بالرضا عن نفسك وعملك , ويقف الحظ معك في الأسبوع الثاني من الشهر وتتألق في مجموعة من النجاحات تغير مسار حياتك المهنية وتنقلك نقلة نوعية إلى الأمام و تبدأ بخطوات مدروسة ومحسوبة بدقة
لتنفيذ هدف راودك منذ فترة ، استمر بتوجهاتك وستحقق نجاحا لم تكن تتوقعه بين( 25ــ 27 من الشهر ).اليوم الأفضل : الأحد
 

عاطفيا : العازب : إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 يوليو ــ إلى 1أغسطس ) قد تكتشف في الأسبوع الأول من الشهر أن علاقتك العاطفية هي مجرد نزوة ورغبة وحاجتك لأن تكون محبوبا فتبحث عن الحب الحقيقي وقد يعجبك في منتصف الشهر شخص وتصادقه وإن أفضل وقت لإظهار حبك ومشاعرك نحوه هو في نهاية الشهر، كن جريئاً وسوف تجد أنه يبادلك نفس الشعور, أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 12 أغسطس ) سوف تلف حياتك العاطفية الضياع وعدم التركيز في بداية الشهر , وتعيش لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها مضمون ولكن مع بداية الأسبوع الثالث من الشهر سوف تحدث أمورا غير متوقعة تغير حياتك إلى الأفضل ويكون لها وقعا ايجابيا على حياتك العاطفية , بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( 13 ــ 22 أغسطس ) سوف تجد في الأسبوع الثاني من الشهر حبا مغايرا لما عشته سابقا فيه الاستقرار والأمان العاطفي وقد ينتهي بالارتباط في نهاية الشهر . المتزوج: تعيش في بداية الشهر صراعا خفيا بين حبك وإخلاصك للشريك وبين تطلعاتك لحياة أكثر استقلالية , كن عقلانيا لأن تصرفاتك موضوعة تحت المجهر ,والشريك لن يغفر أي خطأ ترتكبه وقد تشعر بعذاب الضمير من كثرة أخطائك وإخفائك كثير من الأمور الهامة عنه وتفكر بالاعتراف له بذلك ولكن حدث هام في الأسبوع الثالث من الشهر يزيد روابط الحب والألفة معه ويجعلك تغير رأيك .
 

مادياً: تواجهك في بداية الشهر بعض الصعوبات في المجال المادي ولكنك ستجتازها بنجاح وبأقل مجهود بفضل ذكاءك وحكمتك، وربما تترقب بقلق المردود المادي للمشاريع أو الأعمال التي بذلت جهدا استثنائية لإنجازها ، اطمئن فسوف تجد في الأسبوع الثالث أنها ايجابية وجيدة حيث تشعر بالارتياح والثقة بالنفس وتكون في غاية النشاط للاستمرار في الإعداد لبناء مشاريع مشابهة تنقلك نقلة نوعية في المجال المادي . رقم الحظ :1

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