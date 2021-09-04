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رئيس التحرير
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مرأة

تشعر بعدم ارتياح .. إليك أعراض مرض القلب

أعراض أمراض القلب
أعراض أمراض القلب

غالبًا ما يتطور مرض القلب مع مرور الوقت، مثل العديد من الأمراض المزمنة الأخرى ، مثل السرطان ، قد تظهر عليك علامات أو أعراض مبكرة قبل فترة طويلة من إصابتك بمشاكل خطيرة في القلب لذلك من المهم معرفة الأعراض التي يجب البحث عنها قد لا تكون العلامات التحذيرية لأمراض القلب واضحة كما أنه لا يساعد في عدم إصابة كل شخص بنفس أعراض الحالة المميتة.
 

قد تشير بعض الأعراض ، مثل تورم الكاحل وضيق التنفس إلى وجود خطأ ما. ومع ذلك ، فإن أحد الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هو ألم الصدر - والذي قد يكون مستمرًا أو يكون له تأثير طعن حاد. يمكن أن يساعدك تعلم جميع العلامات التحذيرية في الحصول على العلاج والمساعدة في منع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية. إحدى العلامات التي يجب ملاحظتها هي الإحساس بالاختناق.

 

 تشخيص حوالي 11 في المائة من الرجال و 9 في المائة من النساء في المملكة المتحدة بأحد أشكال أمراض القلب أو الدورة الدموية .

أوضح ديفيد نيوبي ، أستاذ أمراض القلب في مركز BHF John Wheatley لأمراض القلب في مركز BHF للتميز البحثي ، المزيد حول أعراض الإحساس بالاختناق و 10 علامات أخرى يجب البحث عنها.

قال البروفيسور نيوبي ، من جامعة إدنبرة: "كلمة الذبحة الصدرية تعني في الواقع" الاختناق "، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الضيق أو الألم في الحلق. يميل الناس إلى وصف الإحساس بـ "التقييد" أو "الاختناق". "

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ألم صدر

 

إنها العلامة الكلاسيكية الواضحة على النوبة القلبية ، ومع ذلك لا يزال الكثيرون لا يدركون أن هذا يمكن أن يكون حالة طبية طارئة. أوضح البروفيسور نيوبي: "إذا كنت تعاني من ألم في الصدر وتشعر بتوعك شديد ، يجب عليك الاتصال بالرقم 999 والحصول على سيارة إسعاف في أسرع وقت ممكن.

 

ا كانت نوبة قلبية ، فإنها عادة ما توصف بأنها ثقل أو ضيق أو ضغط في الصدر ؛ غالبًا ما يصفه الناس بأنه "فيل جالس على صدري" أو "شعرت وكأنه شريط ضيق حول صدري" ، هذا النوع من الشعور الضيق. "

الشعور بالمرض

نصح Newby أن ألم الصدر المصحوب بالشعور بتوعك كبير يعني أنه يجب على الفرد الاتصال بخدمات الطوارئ ، بدلاً من الذهاب إلى طبيبك العام.

آلام في المعدة أو عسر الهضم

"لأن القلب والمريء [الممر بين فمك ومعدتك] والمعدة كلها ملقاة بجوار بعضها البعض ، فإن التحدي الذي يواجهه كل من الجمهور والأطباء هو أن الألم من نوع الحرق أو عسر الهضم و قال نيوباي: "قد يكون من الصعب فصل آلام القلب".

الشعور بالتعرق

لا داعي للقلق من ممارسة التمارين الرياضية عندما تكون في صالة الألعاب الرياضية أو لأنه يوم حار حقًا. لكن الشعور بالحر والبرد إلى جانب آلام الصدر هو علامة على أنه يجب عليك استدعاء سيارة إسعاف.

الم الساق

نصح نيوباي: "إذا شعرت بإحساس تشنج في عجولك أثناء المشي ، فقد يكون من المفيد رؤية طبيبك ، حيث يمكن أن يكون ذلك علامة على مرض الشرايين المحيطية (PAD). إنه أكثر شيوعًا بين المدخنين والأشخاص المصابين بداء السكري ".

 

آلم الذراع

 

قد لا تربط ألم الذراع بقلبك ، ولكن يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية. قال نيوباي: "إذا كان الألم ينزل على الذراع ، وخاصة الذراع اليسرى ، أو في الرقبة ، فهذا يجعله أكثر احتمالًا لأن يكون مرتبطًا بالقلب أكثر من عسر الهضم.

"إذا لم يختفي ، أو إذا كنت تعلم أنك مصاب بمرض في القلب واستخدمت رذاذ الجليسريل ثلاثي النترات (GTN) مرتين أو ثلاث مرات دون أي تأثير ملحوظ ، فيجب أن تطلب المشورة الطبية الطارئة."

آلام الفك أو الظهر

"مع النوبات القلبية ، يمكن أن يحدث الألم في الفك أو الظهر. مرة أخرى ، إذا لم تختفي ، فاتصل بالرقم 999 واطلب سيارة إسعاف ، "نصح نيوباي.

 تورم الكاحل

نصح البروفيسور نيوبي: "لا ينبغي تجاهل هذا ، خاصة إذا أصبح الكاحلان كبيرًا حقًا ، حيث يمكن أن يكون علامة على قصور القلب ، ولكنه أيضًا شائع جدًا وله العديد من الأسباب الأخرى. يمكن أن يكون بسهولة من الأقراص التي تتناولها - على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي أدوية ضغط الدم إلى تورم الكاحلين ".

التعب الشديد

إذا كنت متعبًا وكنت تعمل لساعات طويلة أو تسهر لوقت متأخر ، فربما لا يتعلق الأمر بالقلب - ولكن إذا بدأت في الشعور بالتعب الشديد ولم يغير نمط حياتك ، ينصح الأستاذ نيوباي بالاتصال بطبيبك.

اضطراب نبضات القلب

كان هناك الكثير من النقاش حول هذا كعامل من عوامل أمراض القلب. ناقش نيوبي ، المشترك بين العديد من الأشخاص ، ما يلي: "أجرى [هو] تدقيقًا لأجهزة مراقبة القلب التي قدمناها إلى الأشخاص للتحقيق ، ومن حوالي 700 شخص ، وجدنا فقط حوالي 20 مصابًا بالرجفان الأذيني [الذي يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية] .

أقترح  نيوبي: أن ضربات القلب المتسارعة عادة ما تكون حميدة وليس هناك ما يدعو للقلق. إن إدراك نبضات قلبك أمر شائع حقًا وليس في حد ذاته ما يدعو للقلق.

"إذا كان قلبك يسير بسرعة كبيرة ويقفز بشكل متقطع فهذا هو الوقت الذي يجب أن ترى فيه طبيبك. إذا كنت تشعر بهذا الأمر ثم تعرضت للانقطاع ، فاتصل بسيارة إسعاف ".

إذا كانت لديك أي علامات لمرض في القلب ، فاتصل بطبيبك على الفور ، أو الإسعاف لا تنتظر لترى ما إذا كانت الأعراض ستختفي.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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