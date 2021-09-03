ينقذ حياة إنسان.. بلازما الدم كلمة السر لعلاج الأمراض المزمنة

يصلح التبرع بالبلازما لجميع المواطنين طالما لا يعانون من أى مشاكل صحية فى القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية،والتبرع بالبلازما يساهم فى توفير وشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.

وأعلنت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، عن استمرار العمل بمراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 8 مساءً، مشيرة إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما عبر الخط الساخن (١٥٣٣٥).

الصحة : استخدام بلازما الدم لعلاج الأمراض المزمنة

وقالت إنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات من خلال الصفحة الرسمية للمشروع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام" على الرابط التالي:

http://facebook.com/DonatePlasmaEG)).

https://instagram.com/donateplasmaeg?utm_medium=copy_link

بلازما الدم



وأوضحت النحاس، في تصريحات، أن الشروط الواجب توافرها للتبرع، أن يكون المتبرع فوق سن 18 عامًا ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ 3 أشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه يتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما حسب الحالة الصحية للمتبرع.



ودعت المواطنين فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، موضحًا أنه يتم تعويض كمية البلازما التي يتم سحبها عن طريق الإكثار من شرب المياه والسوائل.

وأضافت، أن التبرع بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على حالته الصحية.

واضافت، أنه يتم استقبال المتبرعين بـ 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها:



مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة.

المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام.

المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة.

المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية.

المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية.

المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.

كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.



يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شاركت يوم 14 من شهر يوليو الجاري كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك بمركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة.