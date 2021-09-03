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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. علامات تشير إلى تعرضك لـ النوبة القلبية

النوبة القلبية
النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية التي تسمى أيضًا احتشاء عضلة القلب ، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم، وكلما مر الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم ، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب.

 

يعتبر مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية،  السبب الأقل شيوعًا هو التشنج الشديد أو الانقباض المفاجئ للشريان التاجي الذي يمكن أن يوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

 

ما هي أعراض النوبة القلبية؟

الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية وفقا لما نشره موقع cdc.. 

 

-ألم أو انزعاج في الصدر

 تنطوي معظم النوبات القلبية على شعور بعدم الراحة في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود مرة أخرى، يمكن أن يكون الانزعاج مثل الضغط غير المريح أو الانضغاط أو الامتلاء أو الألم.

-الشعور بالضعف أو الدوخة أو الإغماء

- قد تصابين أيضًا بعرق بارد.

-ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر.

-ألم أو انزعاج في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما.

-ضيق في التنفس

 غالبًا ما يأتي هذا مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر ، ولكن يمكن أن يحدث ضيق في التنفس أيضًا قبل الشعور بعدم الراحة في الصدر.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية التعب غير المعتاد أو غير المبرر والغثيان أو القيء، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض الأخرى. 

 

كل 40 ثانية ، يصاب شخص ما في الولايات المتحدة بنوبة قلبية .1 تعرف على المزيد من الحقائق حول النوبة القلبية وأمراض القلب.

 

إذا لاحظت أعراض النوبة القلبية في نفسك أو على أي شخص آخر ، فاتصل بالطوارئ على الفور،  كلما أسرعت في الوصول إلى غرفة الطوارئ  كلما أسرعت في الحصول على علاج لتقليل مقدار الضرر الذي يصيب عضلة القلب،  في المستشفى  يمكن لأخصائيي الرعاية الصحية إجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كانت نوبة قلبية تحدث وتحديد أفضل علاج.

 

في بعض الحالات ، تتطلب النوبة القلبية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) أو صدمة كهربائية (إزالة الرجفان) للقلب لإعادة ضخ الدم مرة أخرى،  قد يتمكن المارة المدربون على استخدام الإنعاش القلبي الرئوي أو مزيل الرجفان من المساعدة حتى وصول طاقم الطوارئ الطبي.

 

تذكر أن فرص النجاة من النوبة القلبية تكون أفضل كلما بدأ العلاج في حالات الطوارئ مبكرًا.

 

عوامل الخطر للنوبة القلبية؟

 

يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية ونمط حياتك وعمرك وتاريخ عائلتك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، هذه تسمى عوامل الخطر.

حيث  يعاني حوالي نصف الأمريكيين من عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الثلاثة الرئيسية لأمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، والتدخين.

 

لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر ، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها.

 

 

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